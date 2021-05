Turchia: riprende maxi-processo Kobane contro politici curdi Imputati 108 dirigenti Hdp per scontri 2014, rischiano ergastolo

(ANSAmed) - ISTANBUL, 18 MAG - Si tiene oggi nel tribunale del carcere di Sincan, ad Ankara, la seconda udienza del maxi-processo per Kobane contro 108 politici curdi, 28 dei quali attualmente detenuti, che rischiano l'ergastolo con accuse di "terrorismo" per le proteste dell'ottobre 2014 nel sud-est della Turchia a sostegno della città curdo-siriana simbolo della lotta all'Isis, all'epoca sotto assedio.



I manifestanti si opponevano alla chiusura della frontiera da parte delle autorità di Ankara, che impediva di inviare soccorsi contro il gruppo jihadista. Gli scontri con le forze di sicurezza fecero almeno 37 vittime, in gran parte dimostranti curdi.



Alla sbarra ci sono molti dirigenti dell'Hdp, tra cui gli ex co-leader Selahattin Demirtas e Figen Yuksekdag, già detenuti da 4 anni e mezzo. Anche questa nuova udienza sarà monitorata da diversi rappresentanti della società civile e di organizzazioni non governative, oltre che da esponenti dell'opposizione e da una delegazione di diplomatici Ue.



Nelle purghe seguite al fallito golpe del 2016 in Turchia, l'Hdp ha subito l'arresto di centinaia di iscritti e la destituzione di decine di sindaci e parlamentari. La procura generale della Cassazione di Ankara sta inoltre preparando un dossier per chiederne la messa al bando. (ANSAmed).