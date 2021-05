Gaza: esercito Israele, 40 obiettivi tunnel Hamas colpiti

TEL AVIV - Sono proseguiti gli attacchi dell'aviazione israeliana alla rete dei tunnel di Hamas a Gaza. Secondo il portavoce militare Hidai Zilberman sono stati 40 gli obiettivi colpiti con la distruzione di altri 12 chilometri tra cui depositi di armi e centri di comando: almeno 10 i membri di Hamas e della Jihad uccisi. Gli attacchi - ha spiegato - si sono concentrati a Khan Yunis e Rafah nel sud della Striscia da dove parte la maggior parte dei razzi su Israele. Zilberman ha poi detto che Hamas ha cercato di colpire basi dell'aviazione "ma non ci è riuscita".



Il numero complessivo di razzi lanciati finora da Gaza verso Israele è salito nella nottata a 3.750. Lo ha reso noto il portavoce militare. Di questi, ha aggiunto, 550 erano difettosi e sono caduti all'interno della Striscia. Il sistema di difesa israeliano Iron Dome, secondo il portavoce, continua a garantire la incolumità dei civili israeliani. Ha intercettato in media il 90 per cento dei razzi che rischiavano di esplodere in centri abitati.



In quasi dieci giorni di continui bombardamenti israeliani a Gaza sono rimasti uccisi 219 palestinesi, di cui 63 bambini, 36 donne e 16 anziani. Lo ha reso noto il ministero della Sanità di Hamas. Il numero dei feriti è intanto salito a 1530.