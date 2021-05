Ceuta: abbraccio volontaria-migrante diventa foto simbolo

MADRID - Si è già trasformata in una delle immagini simbolo della crisi vissuta nell'enclave spagnola di Ceuta dopo l'arrivo di circa 8.000 migranti in soli due giorni: l'abbraccio di Luna Reyes, una volontaria della Croce Rossa, a un migrante senegalese in lacrime appena dopo aver superato il confine con il Marocco. Una foto che ha però anche scatenato una campagna d'odio sui social contro la giovane, con insulti e frasi maschiliste e razziste. Una reazione che, come raccontato dai media iberici, l'ha portata a decidere di evitare l'accesso ai suoi profili social. "L'ho solo abbracciato", ha detto lei attonita alla televisione pubblica spagnola Rtve.

Non si è fatta comunque attendere una controreazione di solidarietà nei suoi confronti, con l'hashtag #GraciasLuna e migliaia di account che hanno ripostato l'immagine dell'abbraccio, compresi quelli delle vicepremier Nadia Calviño e Yolanda Díaz. "È molto più di una foto. È un simbolo di speranza e solidarietà".



Secondo Rtve, Reyes teme che il ragazzo migrante che ha abbracciato, di cui non conosce il nome, sia stato respinto alla frontiera.