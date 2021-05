Migranti: Serbia, 99 irregolari fermati a Belgrado Trasferiti in un centro di accoglienza al sud

(ANSAmed) - BELGRADO, 20 MAG - La polizia di Belgrado, in una nuova operazione condotta nelle ultime ore in alcuni quartieri centrali della città, ha intercettato e bloccato 99 migranti irregolari. Come ha riferito il ministero dell'Interno, i profughi - scoperti in vari locali e ostelli - saranno trasferiti in un centro di accoglienza a Presevo, nel sud della Serbia.



Simili operazioni, è stato rilevato, vengono condotte con il duplice obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini e quella degli stessi migranti, che nei centri di accoglienza oltre all'alloggio e ai pasti regolari, usufruiscono anche dell'assistenza sanitaria. (ANSAmed).