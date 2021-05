Oms Europa, 'non è sicuro riprendere viaggi internazionali' Kluge, risposta ancora 'fragile'. Vaccini efficaci su varianti

(ANSAmed) - COPENAGHEN, 20 MAG - "Non è ancora sicuro riprendere i viaggi internazionali" - ha dichiarato il capo dell'Oms in Europa, Hans Kluge, durante una conferenza stampa -, perché i progressi contro la pandemia di coronavirus rimangono "fragili". "In questo momento, di fronte a una continua minaccia e a nuova incertezza, dobbiamo continuare a esercitare cautela e ripensare o evitare i viaggi internazionali", ha detto Kluge, che ha tuttavia rassicurato sull'efficacia di tutti i vaccini anti-Covid autorizzati contro tutte le varianti conosciute del coronavirus, inclusa quella che alimenta l'attuale ondata in India.



(ANSAmed).