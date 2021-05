Turchia: filantropo anti-Erdogan resta in carcere Kavala è in detenzione preventiva da 1.298 giorni

(ANSAmed) - ISTANBUL, 21 MAG - Dovrà restare ancora in carcere in Turchia l'imprenditore e filantropo Osman Kavala, in detenzione preventiva da 1.298 giorni. Lo hanno deciso a maggioranza i giudici del tribunale di Istanbul, in cui è imputato con l'accusa di aver appoggiato il fallito colpo di stato del 2016 contro il presidente Recep Tayyip Erdogan e di aver finanziato le proteste antigovernative di Gezi Park del 2013. La prossima udienza è stata fissata per il 6 agosto.



