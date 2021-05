Migranti:dopo rissa 40 minori in fuga da centro di Siculiana 11 minori rintracciati, ricerche proseguono nelle campagne

(ANSAmed) - AGRIGENTO, 25 MAG - Quaranta migranti minorenni non accompagnati, ospiti di Villa Sikania, a Siculiana, nell'Agrigentino, sono andati via dalla struttura utilizzata come centro di sorveglianza sanitaria anti-Covid per quanti sbarcano a Lampedusa e non solo. Dopo la rissa di ieri sera e i disordini nel centro, dove all'alba c'erano 170 persone, in fine mattinata i minori si sono allontanati dalla struttura. Subito sono scattate le ricerche sulla vicina statale 115 e nelle campagne di Siculiana. Dopo circa due ore 11 migranti minorenni sono stati ritrovati dalla polizia.



Le ricerche proseguono in maniera capillare e questo anche perché si tratta di migranti che erano in sorveglianza sanitaria anti-Covid. Intanto dopo la rissa di ieri sera, 8 giovanissimi sono rimasti feriti. Due sono stati medicati direttamente sul posto, mentre per un altro è stato necessario il trasferimento all'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento.(ANSAmed).