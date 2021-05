Migranti: accordo tra regioni Spagna per ospitare 200 minori Sono under 18 arrivati a Ceuta prima dell'ultima crisi

(ANSAmed) - MADRID, 26 MAG - Il governo spagnolo e le regioni del Paese iberico hanno raggiunto un accordo per far sì che i vari territori si prendano carico dell'accoglienza di circa 200 migranti minorenni ospitati nell'enclave di Ceuta. Lo ha annunciato la ministra dei Diritti Sociali, Ione Belarra.



Si tratta di bambini e ragazzi già presenti a Ceuta prima dell'emergenza migratoria della settimana scorsa, che ha portato all'arrivo di più di 800 minori in pochi giorni.



Belarra ha spiegato che così ci sarà "spazio sufficiente" nell'enclave sia per riunire bambini arrivati di recente dopo "esser stati ingannati" e che adesso chiedono, insieme alle loro famiglie, di "tornare in Marocco", sia di quelli che desiderano rimanere in Spagna.



Le regioni che accoglieranno un maggior numero di minori migranti sono la Comunità Valenciana (25), Madrid e la Galizia (20 per ciascuna), riferisce l'agenzia di stampa Efe. (ANSAmed).