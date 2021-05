Turchia: maxi-esercitazione militare in Egeo e Mediterraneo Impegnati 25.500 soldati, 132 navi, 10 sottomarini e 85 velivoli

(ANSAmed) - ISTANBUL, 26 MAG - Le forze armate turche hanno avviato una massiccia esercitazione nel mar Egeo e nel Mediterraneo orientale, ribattezzata 'Lupo di mare 2021', che durerà fino al 6 giugno. Nelle manovre della Marina militare saranno impegnati 25.500 soldati, 132 navi, 10 sottomarini, 43 aerei, 28 elicotteri e 14 droni in simulazioni di guerra di superficie, guerra sottomarina di difesa, guerra elettronica e operazioni di salvataggio. Durante l'addestramento, un totale di 83 navi toccheranno 22 porti dell'Egeo e del Mediterraneo.



Le manovre si svolgeranno in tre fasi: preparazione, attività in mare aperto e nei porti. Tra gli obiettivi principali, riferisce il ministero della Difesa di Ankara, c'è la verifica delle capacità di azione delle forze navali e del loro coordinamento con quelle aeree e terrestri e le altre istituzioni statali. L'esercitazione è simile a quella effettuata nel marzo 2019 e ribattezzata 'Patria blu', come la dottrina strategica di espansione marittima sostenuta dal presidente Recep Tayyip Erdogan. (ANSAmed).