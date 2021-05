Covid: niente più quarantena per chi entra in Tunisia Dal 1/6 per i vaccinati esenzione anche da obbligo test



successiva (ANSAmed) - TUNISI, 27 MAG - La Tunisia allenta le misure anti Covid-19 in considerazione del graduale miglioramento della situazione sanitaria nel Paese e in vista dell'inizio imminente della stagione turistica. Il governo di Tunisi, sulla base delle raccomandazioni della Commissione scientifica e dopo la valutazione della situazione epidemica, ha infatti annunciato oggi la revoca dell'obbligo di quarantena per i viaggiatori provenienti dall'estero a partire dal 1 giugno, e l'esonero dalla presentazione di un test PCR negativo per i seguenti casi: viaggiatori che hanno ricevuto un ciclo di vaccinazione completo che presentano un certificato con QR Code rilasciato dalle autorità sanitarie competenti; passeggeri che hanno contratto il virus almeno sei settimane prima della data del viaggio che presentano un certificato medico rilasciato dalle autorità sanitarie competenti. Per il resto dei viaggiatori di età superiore ai 12 anni, resta obbligatoria la presentazione di un test PCR negativo munito di QR Code o rilasciato dalle autorità sanitarie competenti non superiore alle 72 ore dalla data di arrivo sul territorio tunisino.



La presidenza del governo specifica che continueranno le campagne di controllo attraverso test rapidi a campione, sottolineando che i casi positivi saranno collocati nei centri di isolamento. L'applicazione delle altre misure preventive rimane valida fino al 6 giugno, con la possibilità che siano alleggerite, nel caso la situazione epidemica migliori.(ANSAmed). (ANSA).





