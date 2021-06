Migranti: Oim, nel 2021 632 morti nel Mediterraneo centrale

ROMA - Nei primi cinque mesi dell'anno si contano 632 vittime nel Mediterraneo centrale, tra morti accertati (173) e dispersi (459). Nello stesso periodo 10.154 migranti sono stati riportati in Libia, 495 dei quali tra il 23 ed il 29 maggio. Sono i dati dell'Oim Libia.



A questo proposito, in un tweet, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr) in Lbia scrive che "274 persone sono state riportate a Tripoli" ieri "in 2 diverse operazioni della Guardia costiera libica". L'agenzia precisa che tra loro vi sono anche 19 donne e 3 bambini. "Unhcr e Irc hanno fornito assistenza a tutti i sopravvissuti. Oltre 10.000 persone sono state rimpatriate in Libia da gennaio e incarcerate", conclude il tweet, in riferimento al fatto che secondo le agenzie internazionali nei centri di accoglienza libici non vengono rispettati i diritti umani.