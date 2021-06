Spagna: rimane in libertà il leader del Fronte Polisario Lo ha deciso il giudice che indaga su accuse contro Brahim Ghali

(ANSAmed) - MADRID, 1 GIU - Il giudice spagnolo che indaga su accuse di torture, genocidio e lesa umanità rivolte a Brahim Ghali, leader del movimento indipendentista del Sahara Occidentale Fronte Polisario, ha respinto tutte le richieste di adottare misure cautelari nei suoi confronti. Lo riportano i media iberici.



Ghali, che attualmente è ricoverato in un ospedale spagnolo dopo aver contratto il covid, è stato interrogato stamattina in videoconferenza dal magistrato responsabile in questo caso, il quale non ha riscontrato elementi sufficienti per giustificarne l'arresto o altre misure cautelari, né rischio di fuga. Le vicende giudiziarie di Ghali hanno generato l'interesse dell'opinione pubblica internazionale visto che la sua presenza in Spagna è uno degli elementi attualmente in ballo nelle attuali tensioni diplomatiche tra il governo marocchino - che lo considera un nemico - e quello spagnolo. Uno degli episodi più eclatanti di questa crisi diplomatica è stato l'arrivo in massa nell'enclave spagnola di Ceuta di circa 10.000 migranti in pochi giorni provenienti dal Marocco. Rabat nega tuttavia che il caso Ghali sia il motivo di fondo di questa situazione di tensione e parla di "intenzioni ostili" della Spagna in merito alla questione del Sahara Occidentale, territorio rivendicato da Marocco. Madrid ha risposto che considera "inaccettabile" che "non si rispettino" le frontiere della Spagna e si permetta "l'entrata in massa di migranti in una città spagnola" a causa di "un disaccordo in politica estera".



Nella sua dichiarazione odierna al giudice, Ghali ha negato tutte le accuse, secondo quanto fatto sapere dal suo avvocato.



Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa Efe, il giudice ha chiesto all'accusato di garantire la reperibilità, ma non gli ha ritirato il passaporto. Resta adesso da capire se rimarrà in Spagna. (ANSAmed).