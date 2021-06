Francia: gilet giallo perse occhio, risarcito 30.000 euro

PARIGI - Il tribunale di Parigi ha accordato 30.000 euro di risarcimento "provvisorio" a Manuel Coisne, un "gilet giallo" colpito all'occhio durante una manifestazione a Parigi il 16 novembre 2019. Coisne fu ferito da un lacrimogeno in una manifestazione autorizzata a Place d'Italie, che era degenerata e poi annullata sul posto dalla polizia.



Sul video, che ha fatto da allora il giro del web, si vede Coisne, 41 anni, discutere a distanza dagli scontri con altri manifestanti vicino a un centro commerciale. All'improvviso, un oggetto lo colpisce violentemente all'occhio sinistro. Il manifestante ha perso l'uso dell'occhio in modo "totale e definitivo" per questo la somma di 30.000 euro è considerata "provvisoria" in attesa dei risultati di un'ulteriore perizia medica che potrebbero aumentare il risarcimento oltre a definire la responsabilità del poliziotto che lanciò il lacrimogeno.