Migranti: nuovi sbarchi in Spagna, soccorsi più di 100 Operazioni di salvataggio nel sud e alle Canarie

(ANSAmed) - MADRID, 4 GIU - Nuovi sbarchi di migranti in Spagna, nazione in cui gli arrivi irregolari tra gennaio e maggio di quest'anno sono stati più di 10.000 (+44% rispetto allo stesso periodo del 2020).



Secondo l'agenzia di stampa Efe, nella giornata di ieri sono state tratte in salvo 97 persone in diversi punti della costa meridionale del Paese, in particolare nella zona di Cadice.



Inoltre, il servizio di salvataggio marittimo spagnolo ha attivato un'operazione di soccorso che riguarda un'imbarcazione alla deriva a sud delle isole Canarie: a bordo ci sono circa 45 persone. (ANSAmed).