Tunisia: lotta alle fake news,lanciata piattaforma Tunifact Giornalisti potranno verificare fatti su base metodi scientifici

(ANSA) - TUNISI, 08 GIU - E' operativa, in arabo e francese, la piattaforma anti-fake news "TuniFact". Lo ha annunciato il Sindacato nazionale dei giornalisti tunisini (Snjt), nell'ambito del progetto a sostegno della libertà di espressione e di informazione, in collaborazione con l'associazione Hivos, aggiungendo che la piattaforma ha richiesto mesi di lavoro ed ha per obiettivo verificare la veridicità delle notizie, dei video e delle dichiarazioni diffuse nel Paese nordafricano.



Dato l'alto numero di notizie e voci false che hanno invaso la scena pubblica tunisina e il loro impatto sull'opinione pubblica, ha detto l'editore di Tunifact, Arbi Samti, "ciò richiede lo sviluppo di una visione comune per diffondere contenuti multimediali di qualità".



"La piattaforma consentirà ai giornalisti di verificare i fatti sulla base di metodi scientifici, oltre ai metodi tradizionali per contattare direttamente le fonti ed effettuare i necessari controlli incrociati", ha affermato ancora Samti, sottolineando come "non si può costruire uno Stato in una società guidata dalle voci".



Nouri Lajmi, presidente dell'Alta Autorità Indipendente per le Comunicazioni Audiovisive (Haica) ha osservato che alcuni cercano di diffondere notizie false, in particolare riguardo alle elezioni, sia in Tunisia che all'estero. Lajmi ha chiesto di imporre la credibilità dell'informazione in Tunisia come requisito fondamentale per i media e di combattere le fake news in quanto pericolose nell'orientare l'opinione pubblica. E' necessario dunque - ha messo in evidenza il presidente dell'Haica, sviluppare tecniche di verifica dei fatti annunciando in tal senso la firma di accordi con 11 media, tra cui l'agenzia di stampa Tap, la Radio nazionale pubblica, le radio private Mosaique Fm e Shems Fm, per controllare l'autenticità delle notizie diffuse. (ANSAmed) (ANSA).