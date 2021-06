Regeni: Guardian,'da mail a un amico emergevano suoi timori' 'Ma pensava che al massimo potesse essere espulso' dal Paese

(ANSAmed) - IL CAIRO, 14 GIU - Il sito del quotidiano The Guardian ha pubblicato parti di messaggi Facebook inviati da Giulio Regeni prima di essere ucciso ad un suo "anonimo amico" i quali "mostrano le sue preoccupazioni per il fatto di studiare nel Paese" egiziano. Insomma "ancor prima di lasciare l'Inghilterra, Regeni era preoccupato per i rischi che avrebbe potuto correre svolgendo la propria tesi sui sindacati in Egitto, argomento delicato nel Paese", sintetizza il sito del quotidiano britannico aggiungendo che "il 28enne pensava che il peggio che potesse accadere era che sarebbe stato espulso prima di poter finire le proprie ricerche".



"L'Egitto è in una condizione difficile in questo momento", scrisse Regeni "prima di partire per il Cairo, nei messaggi condivisi con il Guardian dal suo amico". "La dittatura è tornata e fino a poco tempo fa non era chiaro quanto sarebbe diventata brutale. Sembra che ora si stia 'stabilizzando'… questo stato di cose è molto precario", scrisse ancora il ricercatore friulano. "A ottobre, un mese dopo il suo arrivo, ha descritto i sindacati come 'l'unica forza rimasta nella società civile'", riporta ancora il Guardian. Regeni affermò che la situazione al Cairo è "deprimente, ma non maniacale come nel 2013". "Non mi sembra che passeranno altri 30 anni", aggiunse "riferendosi alla durata del governo del precedente capo dell'esercito (e dello Stato) Hosni Mubarak".



"In uno dei suoi ultimi messaggi su Facebook, Regeni chiese aiuto per il suo inglese in un documento che aveva scritto", sintetizza ancora il sito ricordando che "cinque giorni dopo fu rapito".(ANSAmed).