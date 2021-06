Migranti: naufragio alle Canarie, trovato un quarto corpo Avvistato dai soccorritori, che cercano dispersi. 41 in salvo

(ANSAmed) - MADRID, 18 GIU - È stato avvistato in mare il corpo di una quarta persona morta vicino a Lanzarote, una delle isole Canarie (Spagna), con tutta probabilità nel naufragio di un'imbarcazione con decine di migranti a bordo avvenuto ieri in tarda serata. Lo riporta l'agenzia di stampa Efe. Le altre tre vittime dell'incidente sono due donne e un uomo. Sono 41 le persone tratte in salvo. I soccorritori stamattina presto hanno ripreso le ricerche di almeno cinque dispersi, tra cui un bambino.(ANSAmed).