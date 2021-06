Eurocamera, domani lancio Premio giornalismo Caruana Galizia Al via sito web per presentare le iscrizioni

(ANSAmed) - BRUXELLES, 21 GIU - Il Parlamento europeo lancerà domani il sito web per presentare le iscrizioni al Premio Daphne Caruana Galizia per il giornalismo presso il Press Club Brussels Europe. Alla sessione parteciperanno Matthew Caruana Galizia, uno dei figli di Daphne Caruana, e David Casa, questore e deputato al Parlamento Europeo e Heidi Hautala, vice-presidente e deputato al Parlamento europeo.



Il Premio, istituito con il sostegno del Parlamento europeo, è un omaggio alla giornalista investigativa e blogger maltese assassinata nell'ottobre 2017. Ogni anno verrà assegnato al miglior lavoro giornalistico volto a promuovere o difendere i principi e i valori fondamentali dell'Unione europea come dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza, stato di diritto e diritti umani.



Il Premio è aperto a giornalisti professionisti e team di giornalisti professionisti di qualsiasi nazionalità che potranno presentare storie di approfondimento pubblicate o trasmesse da un media con sede in uno dei 27 Stati membri dell'Unione Europea.



Il vincitore sarà selezionato da una giuria indipendente composta da rappresentanti della stampa e della società civile dei 27 paesi dell'Unione europea, nonché rappresentanti delle principali associazioni europee di giornalismo.



Il Premio e il montepremi di 20.000 euro intendono dimostrare il forte sostegno del Parlamento europeo al giornalismo investigativo e alla tutela dei giornalisti di tutto il mondo.



L'evento si terrà martedì 22 giugno 2021 alle 14 al Club della stampa Bruxelles Europa, rue Froissart 95 - 1040 Bruxelles, e su Zoom. (ANSAmed).