Migranti: trovati due morti su un barcone alle Canarie

MADRID - Le autorità spagnole hanno trovato due cadaveri su un barcone utilizzato da migranti per cercare di raggiungere le isole Canarie. Lo riporta l'agenzia di stampa Efe. L'imbarcazione è stata individuata nella notte a una decina di chilometri dall'isola di Gran Canaria. I soccorritori hanno tratto in salvo 35 persone (di cui due donne e cinque presunti minorenni). Alcune di loro hanno avuto bisogno di assistenza sanitaria in ospedale. Gli sbarchi di migranti alle Canarie sono continui, anche se i numeri fluttuano costantemente. Secondo la Efe, per i soccorritori l'ultimo weekend è stato particolarmente impegnativo, visto che sono arrivate più di 330 persone su nove barche. Nel corso di una delle operazioni di salvataggio, a cui ha partecipato anche la marina marocchina, è stata riscontrata la presenza di un cadavere che poi si è perso in mare, aggiunge l'agenzia. Quasi 60 persone sono invece sbarcate in diversi punti delle coste andaluse.