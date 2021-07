Grecia: 10 giorni di ondata di caldo, attesi 44 gradi Alto rischio di incendi in diverse regioni

(ANSA) - ATENE, 01 LUG - Dopo 10 giorni di un'ondata di caldo torrido, le temperature in Grecia aumenteranno ulteriormente oggi, raggiungendo i 44 gradi in alcune zone, secondo le previsioni dell'Osservatorio meteorologico di Atene.



Le temperature più alte saranno registrate nella Grecia continentale, nel centro del Paese, secondo i servizi meteorologici ellenici. Il comune di Atene ha messo a disposizione delle popolazioni più vulnerabili, in particolare dei senzatetto, alcune sale comuni climatizzate durante il giorno.



L'Acropoli di Atene, uno dei siti turistici più visitati del Paese, dovrebbe chiudere oggi tra le 13:00 e le 17:00, a causa dell'ondata di caldo che sta investendo la capitale greca, secondo la direzione del sito.



La protezione civile greca ha invitato a prestare attenzione tutta questa settimana, in particolare per gli anziani e i bambini che devono idratarsi regolarmente ed evitare di esporsi al sole. Ha inoltre avvertito dell'"alto rischio di incendi in diverse regioni" e ha assicurato che i vigili del fuoco sono stati mobilitati in tutto il Paese.



La Grecia affronta regolarmente ondate di calore e incendi boschivi durante l'estate. Nel luglio 1987, quasi 1.500 persone sono morte a seguito di una delle peggiori ondate di calore della storia greca. (ANSA).