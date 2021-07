Libano:Unicef,un terzo dei bambini va a letto senza mangiare Denuncia choc dell'Unicef sulla condizione dei minori

(ANSAMed) - BEIRUT, 01 LUG - Sui bambini nel Libano grava pesantemente il fardello di uno dei peggiori collassi economici del mondo negli ultimi tempi. E' quanto afferma oggi l'Unicef, il fondo dell'Onu per l'infanzia, secondo cui nel mese di maggio più del 30% dei bambini libanesi sono andati a letto affamati e hanno saltato i pasti. Il 77% delle famiglie in Libano non ha abbastanza cibo o abbastanza denaro per comprare il cibo, afferma Unicef. Nelle famiglie di rifugiati siriani, questa cifra raggiunge il 99%.



L'Onu ha nei mesi scorsi stimati che più della metà della popolazione vive ormai sotto la soglia di povertà. La lira locale ha perso il 90% del suo valore rispetto al dollaro statunitense. L'inflazione a fine maggio ha segnato il nuovo record del 120%.



In questo contesto, secondo i dati di Unicef il 60% delle famiglie deve comprare cibo a credito o prendere in prestito denaro e il 30% dei bambini non sta ricevendo l'assistenza sanitaria di base di cui ha bisogno, mentre il 76% delle famiglie ha dichiarato di essere stato colpito dal massiccio aumento dei prezzi dei farmaci.



Il Libano, fino al 2019 descritto come un'isola di relativa stabilità e benessere in Medio Oriente, deve oggi fare i conti con questi dati agghiaccianti: un bambino su 10 è stato mandato a lavorare, afferma L'Unicef. E il 40% dei bambini proviene da famiglie in cui nessuno ha un lavoro e il 77% da famiglie che non ricevono alcuna assistenza sociale. Il 15% delle famiglie ha interrotto l'istruzione dei propri figli. (ANSAMed).