Migranti: ancora un salvataggio Ocean Viking, 572 a bordo Unhcr, 250 riportati in Libia da Guardia Costiera Tripoli

(ANSAmed) - TUNISI, 05 LUG - Ancora un intervento di salvataggio - il sesto in 5 giorni - nella notte per la Ocean Viking: 369 persone sono state recuperate da un barcone in difficoltà al largo della Libia. Ora a bordo della nave di Sos Mediterranee ci sono 572 migranti.



Intanto "circa 250 persone sono state riportate a Tripoli dopo essere state soccorse/intercettate dalla Guardia Costiera libica", scrive su Twitter l'Agenzia dell'Onu per i Rifugiati (Unhcr) in Libia, aggiungendo che "Unhcr e il partner International Rescue Commitee sono sul campo per fornire cure mediche e aiuti umanitari". (ANSAmed).