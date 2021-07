Nuova tragedia in mare, 50 migranti morti a largo Tunisia 500 soccorsi tra Libia e Marocco. Quasi 600 su Ocean Viking

(ANSAmed) - ROMA, 06 LUG - Ancora una tragedia nel Mediterraneo, dove una cinquantina di migranti sono morti ieri cercando di raggiungere le coste europee, mentre con la bella stagione si moltiplicano tentativi di attraversamento.



Duecentocinquanta persone sono state intercettate lungo le coste libiche, quasi altrettante sono state salvate dall'annegamento al largo di quelle marocchine e quasi 600 si trovano a bordo della Ocean Viking dopo varie operazioni di salvataggio.



Un barchino, con a bordo 24 tunisini, è stato intanto intercettato e bloccato nelle acque antistanti la costa di Lampedusa dopo che ieri sull'isola si erano registrati nove sbarchi per un totale di 207 persone e il giorno prima ce n'erano stati altri 12 con 342 migranti. Con quelli dei giorni scorsi gli arrivi in Italia nel 2021 avevano già superato quota 21mila, il triplo di quelli registrati nel primo semestre dello scorso anno.



"Gli sbarchi a Lampedusa durante questo periodo dell'anno ci sono sempre stati, ma certamente una preoccupazione c'è, e su questo stiamo operando", ha commentato il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese. Ma un portavoce della Commissione europea ha avvertito che "dall'inizio della pandemia i ricollocamenti" dei migranti "sono stati più difficili e negli ultimi mesi abbiamo visto una diminuzione della partecipazione degli Stati membri e delle offerte" ad accogliere. Secondo quanto si apprende, in particolare, l'Esecutivo comunitario non sta lavorando al coordinamento per ridistribuire 572 persone che si trovano attualmente a bordo della Ocean Viking della Sos Mediterranee dopo il sesto salvataggio operato in cinque giorni. (ANSAmed).