Coronavirus, Marocco pronto a produrre vaccino cinese Firmato accordo con la Sinopharm

(ANSAmed) - RABAT, 07 LUG - Il Marocco punta a produrre in casa il vaccino anti-Covid. È re Mohammed VI che ha firmato gli accordi per il lancio del progetto. Frutto di un'intesa pubblico-privato, la sperimentazione che conta sulla collaborazione del Gruppo farmaceutico nazionale cinese (Sinopharm) ha come obiettivo quello di produrre "a breve termine" 5 milioni di dosi di vaccino al mese, per arrivare gradualmente a raddoppiare la capacità produttiva sul territorio. Sarà la marocchina Recipharm a occuparsi della produzione negli stabilimenti della Sothema (Società terapeutica marocchina. Oltre ai fondi statali, il progetto da 500 milioni di dollari è sovvenzionato da un consorzio di banche marocchine.



(ANSAmed).