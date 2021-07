Libia:blackout a Tobruk, aereo Dbeibah decolla con fari auto Media, nell'est 'guasto causato da sostenitori di Haftar'

(ANSAmed) - IL CAIRO, 07 LUG - A conferma della sovranità limitata che il premier esercita sull'est del Paese, l'aereo del primo ministro libico Abdul-Hamid Dbeibah è decollato dall'aeroporto di Tobruk, nell'est della Libia, usando le luci di automobili, dopo che un improvviso black-out ha oscurato la pista. Lo riferisce il sito Libya Observer riferendo che, secondo informazioni di altri media, la corrente è stata fatta mancare per ostacolare il decollo dell'aereo.



Il convoglio di Dbeibah diretto all'aeroporto aveva già subito molti stop imposti da sostenitori del generale Khalifa Haftar che avevano insultato il premier, chiedendogli di scendere dal veicolo su cui era a bordo, ha scritto ieri sera ancora l'Observer, riferendo fatti avvenuti il giorno prima. La situazione era stata sbloccata solo dal Viceministro dell'Interno, Faraj Egayem, che era intervenuto promettendo "di soddisfare le richieste dei manifestanti".



Il portavoce del governo di unità nazionale, Mohammed Hamouda, ieri mattina aveva reso noto che Dbeibah aveva lasciato Tobruk dopo che la Camera dei rappresentanti non era riuscita ad approvare il disegno di legge sul bilancio lunedì.



Quel giorno Dbeibah aveva partecipato a una sessione per la Camera dei rappresentanti con l'obiettivo di ottenere l'approvazione del budget 2021, varo poi non è avvenuto nonostante le gravi ripercussioni sulla gestione del Paese nordafricano. (ANSAmed).