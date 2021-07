Migranti: ong, '2mila vittime sulle rotte per la Spagna' Rapporto di Caminando Fronteras: 'tragedia inedita e terribile'

(ANSAmed) - MADRID, 07 LUG - Almeno 2.087 migranti morti o dispersi nel tentativo di raggiungere la Spagna via mare nel primo semestre del 2021, una cifra che quasi pareggia quella di tutto l'anno precedente e che potrebbe fare dell'anno in corso "il più drammatico della storia": lo afferma Caminando Fronteras, ong specializzata in migrazioni in quest'area, in un report appena presentato.



"È una tragedia inedita e terribile", ha commentato Helena Maleno, nota attivista che lavora con Caminando Fronteras. La maggior parte delle morti (1.922 in 57 naufragi) è avvenuta sulla rotta tra l'Africa e le isole Canarie, secondo l'ong. "È la rotta più mortale del mondo", avverte il report.



I dati forniti da Caminando Fronteras superano di molto quelli indicati da organismi come l'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, che ha documentato finora poco più di 300 morti sulle rotte verso la Spagna.



Secondo l'ong di Helena Maleno, il 95% delle vittime sparisce in mare senza che il corpo venga mai recuperato.



L'organizzazione include nei calcoli delle vittime persone di cui non si hanno più notizie da più di un mese.



"Chiediamo allo Stato spagnolo di reagire, per non dover parlare di anno catastrofico alla fine del 2021", ha affermato l'attivista ai media iberici. (ANSAmed).