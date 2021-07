Covid: Israele, pubblicata nuova lista di 'Paesi a rischio' Sforzo 'in extremis' per nuove vaccinazioni

(ANSAmed) - TEL AVIV, 09 LUG - Una lista aggiornata di 'Paesi a rischio' è stata pubblicata oggi dal ministero israeliano della sanità, in un ulteriore tentativo di misurarsi con una insorgenza della variante Delta. In parallelo il ministero ha annunciato anche che oggi e domani sarà compiuto uno sforzo addizionale per vaccinare con una prima dose i giovani di età compresa fra 12-16 anni e quanti altri vogliano utilizzare questa opportunità. Riusciranno così a ricevere in tempo anche la seconda dose del vaccino Pfizer prima che alla fine di luglio scadano i quantitativi rimasti in Israele. Nell'ultima settimana sono state vaccinate 84 mila persone di età varia.



Da oggi, ha reso noto il ministero, agli israeliani è vietato recarsi in Russia, India, Messico, Sudafrica, Argentina e Brasile. L'obbligo di quarantena è imposto per quanti (vaccinati e non) rientrano dagli Emirati arabi uniti, da alcuni Stati africani (fra cui il Kenya) e da Paesi latino-americani (fra cui Cile, Ecuador, Guatemala e Honduras). Per tutti gli altri rientri è prevista una quarantena fino al momento in cui i passeggeri ricevano i risultati di tamponi condotti su di loro nella sala arrivi dell'aeroporto Ben Gurion. (ANSAmed).