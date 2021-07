Covid: Turchia, vaccinato con una dose il 60% degli adulti Oltre 56 milioni di iniezioni totali, superati i 50 mila decessi

(ANSAmed) - ISTANBUL, 09 LUG - Accelera il cammino della Turchia verso l'immunità di gregge contro il Covid-19. Il 60% della popolazione dai 18 anni in su, ossia 37,2 milioni di persone, ha ricevuto ad oggi almeno una dose di vaccino, secondo gli aggiornamenti della campagna riferiti stamani dal ministro della Salute di Ankara, Fahrettin Koca. Complessivamente, le iniezioni effettuate sono 56,5 milioni, di cui 16,6 milioni di richiami, con il siero dell'azienda cinese Sinovac e, in misura minore, con quello di Pfizer-BioNTech e con il russo Sputnik V.



L'immunizzazione con due dosi copre al momento un quarto della popolazione adulta.



Intanto, resta stabile la diffusione del virus nel Paese, con circa 5 mila casi quotidiani registrati in media nell'ultima settimana, nonostante la presenza riscontrata anche in Turchia della variante Delta. Stabile anche il numero dei decessi - sotto quota 50 in media negli ultimi 7 giorni -, che però hanno superato questa settimana la soglia simbolica dei 50 mila dall'inizio della pandemia. (ANSAmed).