Migranti: Tunisia ne salva 47 al largo di Zarzis In maggioranza del Bangladesh, erano partiti da Zuara, in Libia

(ANSAmed) - TUNISI, 09 LUG - Un'unità della Marina militare tunisina ha tratto in salvo il 7 luglio scorso 47 migranti clandestini di diverse nazionalità, la maggior parte provenienti dal Bangladesh, a bordo di un'imbarcazione in difficoltà a 28 miglia da Zarzis. Lo ha reso noto il ministero della Difesa di Tunisi in un comunicato aggiungendo che i migranti, di età compresa tra i 25 e i 40 anni , hanno raccontato di essere salpati dal porto libico di Zuara, nella notte tra il 6 e il 7 luglio, "con l'intenzione di attraversare di nascosto i confini marittimi in direzione dello spazio europeo".



Trasferiti al molo militare del porto di Zarzis, sono stati poi consegnati agli agenti della Guardia nazionale "per il completamento delle procedure legali nei loro confronti", conclude la nota.



(ANSAmed).