Covid: Tunisia, una rete di medici punta sulle cure a domicilio

TUNISI - L'idea iniziò a germogliare quando il covid colpì duramente la Tunisia lo scorso settembre. Troppi pazienti stavano sovraccaricando il sistema sanitario, quindi perché non rivolgersi direttamente a loro? Così nacque a dicembre "CoviDar", un'iniziativa che prende il nome da Covid e dalla parola araba "casa" lanciata da enti di beneficenza e gestita da medici e altri professionisti della salute, per curare i malati a casa loro. Tra questi il medico generico Hichem Ouadi, 60 anni, che ora trascorre la sua settimana lavorativa visitando e prendendosi cura dei malati di coronavirus nelle loro case.



"Quando sei a casa dormi meglio e ci sono anche i tuoi cari. Il morale dei pazienti è più alto", ha detto il dottor Ouadi a Tunisi, mentre visitava una coppia per un consulto che non costerà loro nulla. "È una spinta per i nostri colleghi negli ospedali che sono sopraffatti", ha aggiunto il medico. "Dobbiamo sporcarci le mani, tutti devono aiutare".



Molti pazienti nel Paese nordafricano tardano a farsi curare perché non hanno i mezzi, mentre altri si dirigono al pronto soccorso dell'ospedale perché non hanno nessun medico che si occupi di loro. È qui che entra in gioco CoviDar: può fornire cure precoci che possono prevenire la necessità di cure ospedaliere e fornire un monitoraggio quotidiano in modo che i pazienti possano essere assistiti il più possibile a casa. CoviDar fornisce un servizio essenziale in un momento in cui gli ospedali tunisini vengono presi d'assalto e le autorità si trovano nell'impossibilità di curare tutti i malati.



Secondo il dottor Yves Souteyrand, rappresentante per la Tunisia presso l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), il Covid-19 è stato devastante per il Paese. "La Tunisia ha il più alto tasso di mortalità dell'intero continente africano e dell'intero mondo arabo", ha detto all'Afp. Con "più di 100 morti al giorno" in un Paese di 12 milioni di abitanti "è davvero tanto".



CoviDar può contare su una rete di 140 medici pagati con donazioni. Gli studenti di medicina gestiscono il call center sette giorni su sette, rispondono alle chiamate su un numero verde e mettono in contatto le persone che hanno bisogno di aiuto con gli operatori sanitari. Sarah Souissi, studentessa di 26 anni, si è unita a CoviDar a gennaio. In media, riceve 25 chiamate durante il suo turno giornaliero di quattro ore. "La maggior parte delle chiamate sono parenti di pazienti con Covid-19 preoccupati per le cure mediche", ha detto. Souad Dziri, un coordinatore di CoviDar, ha affermato che l'organizzazione fornisce anche un follow-up post-ricovero per consentire "il ritorno rapido e sicuro dei pazienti alle loro case". Il gruppo, ha precisato, ha curato 2.100 pazienti, il 98% dei quali sono "completamente guariti senza ricovero".



Secondo gli ultimi dati del Ministero della Salute tunisino, i casi confermati sono quasi 500.000 e 16.388 i decessi, con oltre 100 decessi registrati ogni giorno. "Siamo davvero sopraffatti: tutti i nostri volontari vengono presi d'assalto", ha detto Dziri. Le donazioni a CoviDar, ha precisato, ammontano attualmente a 350.000 dinari (circa 106.000 euro), ma servono altri 200.000 dinari (60.000 euro) per andare avanti a luglio e agosto e per coprire il più possibile il territorio. "CoviDar sta facendo del suo meglio, ma lo Stato deve anche fare tutto il possibile per le vaccinazioni di massa e per rallentare questa ondata", ha affermato.



La Tunisia sta attraversando un periodo di gravi difficoltà politiche che interrompono il processo decisionale e minano la fiducia nelle autorità. L'assistenza sanitaria nel sistema ospedaliero pubblico è stata indebolita da anni di cattiva gestione e mancanza di risorse. Lunedì, la tennista tunisina Ons Jabeur, prima donna araba a raggiungere i quarti di finale a Wimbledon la scorsa settimana, ha messo all'asta la sua racchetta per raccogliere fondi per aiutare i medici a curare il covid annunciando di non potere stare seduta e "guardare il mio paese attraversare situazioni difficili".



Il dottor Souteyrand dell'Oms ha affermato che solo l'11% della popolazione ha ricevuto la prima dose di vaccino e il 5% due dosi, "numeri lontani da quello che sarebbe necessario per avere un effetto di immunità collettiva".