Francia, un milione di vaccini prenotati dopo Macron

PARIGI - Boom di richieste di vaccinazione in Francia dopo il discorso del presidente Emmanuel Macron che ieri sera in diretta tv a reti unificate ha annunciato l'estensione del green pass per accedere a ristoranti, caffè e trasporti. Questa mattina, il capo del sito di prenotazione on-line Doctolib, Stanislas Niox-Chateau, ha detto che sono stati "926.000 i francesi che hanno preso appuntamento per il vaccino" ieri sera. "Abbiamo registrato 20.000 appuntamenti al minuto, un record assoluto, dall'inizio della campagna (di vaccinazione)", ha precisato.



Ieri sera Macron ha annunciato l'obbligo di vaccinazione per il personale sanitario e l'estensione del pass sanitario a numerose attività, come l'accesso a bar e ristoranti, da inizio agosto. Annunci che secondo i primi dati stanno sortendo gli effetti sperati. Per Niox-Chateau, il 65% degli appuntamenti presi in queste ultime ore riguarda persone under-35. Ieri sera, il ministro della Salute, Olivier Véran, aveva detto che "centinaia di migliaia" di persone avevano presto appuntamento dopo gli annunci presidenziali. Secondo il capo di Doctolib, il numero di appuntamenti presi ieri sono "il doppio della giornata record dell'11 maggio e 5 volte in più rispetto a lunedì scorso.



Abbiamo registrato sette milioni di connessioni in qualche minuto durante il discorso del presidente". E ancora: "Abbiamo registrato 20.000 appuntamenti al minuto, un record assoluto dall'inizio della campagna (di vaccinazione)". Un trend "proseguito durante la notte e che continua stamani. Ci sono ancora 100.000 appuntamenti disponibili questa mattina, in particolare, in alcuni grandi centri" della Francia. Per lui, "si crescerà presto a quattro, cinque milioni di iniezioni a settimana". "In media - ha concluso - ci sono undici giorni tra la prenotazione e l'appuntamento, in questo modo, i francesi che hanno preso appuntamento ieri saranno integralmente vaccinati entro metà agosto o fine agosto".