Marcia della marionetta gigante Amal per i bambini rifugiati The Walk, dal 27/7 8.000km dalla Siria fino a Manchester

(ANSA) - ROMA, 14 LUG - Camminare per 4 mesi senza mai fermarsi, di città in città, di nazione in nazione, per sensibilizzare le coscienze su quanto troppo spesso nel mondo sia negato all'infanzia il diritto a una vita felice, in pace, con una famiglia unita e non costretta fuggire: sarà un lungo viaggio di arte, spettacoli e speranza quello che la Piccola Amal, una bambina-marionetta siriana di 9 anni, senza madre e in fuga dalla guerra, inizierà il 27 luglio a grazie a The Walk, il più grande festival itinerante mai realizzato in favore di 34 milioni di bambini rifugiati e sfollati.



Un itinerario avventuroso ed emozionante di ben 8.000 km, da Gaziantep, al confine tra Siria e Turchia, fino all'arrivo a Manchester il 3 novembre, che toccherà 65 città e che arriverà in Italia dal 7 al 19 settembre: a ogni tappa ad attendere la Piccola Amal (nome che in arabo significa 'speranza'), gigantesca marionetta di 3 metri e mezzo realizzata in fibra di carbonio e canne di bambù dalla Handspring Puppet Company, ci saranno tantissimi appuntamenti culturali e spettacoli pubblici per grandi e soprattutto bambini, in un festival imponente che prevede un cartellone composto da centinaia di eventi e oltre 250 artisti e partner coinvolti.



Ma The Walk, prodotto dal premio Oscar Stephen Daldry, dalla produttrice cinematografica Tracey Seaward, dal regista teatrale David Lan e da Good Chance, con la direzione artistica di Amir Nizar Zuabi, non è solo un progetto ambizioso, ma un tentativo di rendere concreta e realizzabile una rivoluzione di empatia, coraggio, condivisione. In Italia, dove il Festival è prodotto da Roberto Roberto e Ludovica Tinghi e annovera tra i partner anche il Teatro di Roma e il Maxxi, il piccolo Teatro di Milano e il Teatro Pubblico Pugliese, saranno 12 le tappe: da Bari a Sanremo, passando per Scampitella, Napoli, Genazzano, Roma, Spoleto, Assisi, Firenze, Bologna, Milano e Piana Crixia.



