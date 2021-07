Migranti: forze armate Malta ne recuperano 81, tre già morti Operazione di salvataggio scattata nella notte

(ANSAmed) - LA VALLETTA, 14 LUG - Le forze armate maltesi sono intervenute la notte scorsa per soccorrere un'imbarcazione alla deriva nella sua zona Sar con un gruppo di migranti a bordo. I mezzi della Afm hanno recuperato 81 persone, di cui tre già morte. Lo riporta il sito della tv pubblica maltese, Tvm.



L'operazione di salvataggio è stata completata attorno alle 4.30. Il magistrato di turno, Joe Mifsud, ha aperto un'inchiesta per determinare le cause della dei tre migranti trovati già morti. (ANSAmed).