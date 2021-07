Torna il coprifuoco in Catalogna contro nuova ondata Covid

MADRID - Torna il coprifuoco a Barcellona e nelle altre città della Catalogna per frenare la nuova ondata di Covid: le nuove restrizioni partiranno dal weekend.



A pesare sulla situazione è la variante Delta che fa aumentare i contagi in tutta la Spagna, in particolare in Catalogna e in Castiglia e Leon.

Il coprifuoco verrà reintrodotto a Barcellona e nelle altre città della regione dopo il via libera della Corte suprema regionale. E sarà in vigore dall'una alle 6 del mattino nelle aree in cui i tassi di infezione superano i 400 casi ogni 100.000 abitanti in un periodo di 14 giorni. La stretta, che interesserà 161 comuni, comprese famose località balneari come Sitges e Salou.