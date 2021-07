Media, colpi avvertimento turchi a guardacoste Cipro

ISTANBUL - Un mezzo della guardia costiera turca avrebbe sparato colpi di avvertimento verso una nave dei guardacoste di Cipro nelle acque al largo del porto di Kato Pyrgos Tylliria, nel nord-ovest dell'isola. Lo riporta il Cyprus Mail, secondo cui l'episodio sarebbe avvenuto alle 3:30 della notte di giovedì durante un pattugliamento navale di routine, nell'ambito dei controlli contro l'immigrazione irregolare dalla Turchia.

Secondo la ricostruzione della polizia locale, una barca a 3 posti della polizia marittima di Nicosia ha individuato il mezzo di Ankara a 11 miglia nautiche dalla costa, cercando poi di riparare in porto, ma è stata poi inseguita dai guardacoste turchi, che avrebbero sparato 4 colpi d'avvertimento. Il Ministero degli Esteri di Nicosia è stato informato dell'accaduto, ha riferito ancora la polizia locale. Le autorità di Ankara non hanno finora commentato l'episodio. Il presidente della comunità cipriota locale, Nikos Kleanthous, citato ancora dal Cyprus Mail, ha parlato di una "seria provocazione dei guardacoste turchi, che rientra nella protezione fornita ai trafficanti di migranti irregolari", definendo inoltre "incomprensibile" la scarsità di mezzi a disposizione dei controlli nell'area, dove sarebbe operativo solo un piccolo natante della guardia costiera.



"Per il momento non abbiamo dettagli della situazione e non possiamo fare commenti su quanto è avvenuto, ma, dal punto di vista generale, possiamo dire che ogni atto di violenza da parte di qualunque attore nel Mediterraneo è deplorevole". Così una portavoce del servizio di azione esterna della Ue ha commentato l'accaduto in risposta a una domanda di giornalisti. "C'è l'interesse strategico ad avere delle condizioni pacifiche nel Mediterraneo e ad avere relazioni a cui tutti possano trarre beneficio con la Turchia", ha aggiunto.