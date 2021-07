Islam: 60mila a Mecca tra robot e tessere elettroniche

BEIRUT - Decine di migliaia di fedeli musulmani, per lo più sauditi e stranieri residenti in Arabia Saudita, si sono recati oggi ai piedi del monte Arafat nei pressi della città santa di Mecca come tappa del pellegrinaggio (hajj) cominciato sabato scorso e che per il secondo anno consecutivo si svolge all'ombra di rigide restrizioni a causa della pandemia. Lo riferisce la tv panarabo-saudita al Arabiya, secondo cui solo 60mila fedeli si sono accalcati oggi nei pressi del monte Arafat, quando negli anni pre-covid il numero si aggirava a circa due milioni e mezzo di persone provenienti da tutto il mondo.



I circa 60mila pellegrini sono stati selezionati online, tramite un meccanismo di estrazione casuale, tra gli oltre mezzo milione di sauditi e residenti in Arabia Saudita che avevano dimostrato di essere in possesso delle condizioni di base: avere un'età compresa tra i 18 e i 65 anni, essere già vaccinati con doppia dose, e non soffrire di patologie croniche. Secondo le autorità sanitarie saudite finora non si sono registrati casi positivi durante i primi tre giorni di pellegrinaggio. Oltre alle rigide misure di distanziamento, i pellegrini sono divisi in piccoli gruppi durante ogni fase del pellegrinaggio. Le autorità hanno anche introdotto una "carta di pellegrinaggio elettronica" che consente l'accesso senza contatto a campeggi e hotel per i pellegrini e il trasporto verso i siti religiosi.



Robot e meccanismi elettronici sono stati impiegati per distribuire bottiglie d'acqua ai pellegrini, che non possono - a differenza della tradizione - toccare la Kaaba, la venerata pietra nera al centro del luogo santo di Mecca.