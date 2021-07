Vaccini: ministra Sanità Spagna, servirà terza dose 'Abbiamo già contratti con Pfizer e Moderna per il 2022 e 2023'

(ANSAmed) - MADRID, 23 LUG - "Tutto fa presagire" che sarà necessaria la somministrazione di una terza dose dei vaccini anti-covid, anche se "bisognerà stabilire quando". Lo ha affermato la ministra della Sanità spagnola, Carolina Darias, in un'intervista concessa alla radio Onda Cero. "In partnership con l'Unione Europea abbiamo già sottoscritto contratti" con Pfizer e Moderna "per il 2022 e il 2023", ha aggiunto. Darias ha anche risposto affermativamente quando le è stato chiesto se la vaccinazione dovrà ripetersi tutti gli anni. (ANSAmed).