Green pass richiesto in Galizia e alle Canarie Per accesso a bar, ristoranti e altri tipi di locali chiusi

(ANSAmed) - MADRID, 26 LUG - Sono due le regioni della Spagna in cui le persone possono accedere all'interno di bar, ristoranti e altri tipi di locali chiusi solo se in possesso del Green Pass europeo: si tratta della Galizia (nord-ovest) e delle Canarie.



Secondo quanto riporta il quotidiano La Vanguardia, in Galizia questo certificato è richiesto già da sabato nei municipi dove si registrano maggiori indici di contagio, come Vigo e Ourense. Alle Canarie, invece, la misura è in vigore da oggi sull'isola di Tenerife (quella in cui la situazione sanitaria per il Covid è attualmente peggiore), dopo la pubblicazione della stessa sulla Gazzetta Ufficiale regionale.



(ANSAmed).