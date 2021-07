L'appello del premier palestinese, 'Andate a vaccinarvi' I palestinesi con almeno una dose sono 576 mila

(ANSAmed) - TEL AVIV, 26 LUG - Un appello ai palestinesi a provvedere alla propria vaccinazione è stato lanciato oggi del premier Mohammad Shtayeh, nel corso della seduta del consiglio dei ministri dell'Autorità nazionale palestinese. Lo riferisce la agenzia di stampa Wafa. Shtayeh ha avvertito che se il suo appello non avrà effetto, sarà necessario tornare ad imporre severe restrizioni. Il premier ha ricordato che è sempre necessario indossare mascherine in ambienti chiusi e rispettare il distanziamento sociale. Secondo la ministra della sanità May al-Kayleh, il numero dei palestinesi vaccinati con almeno una dose ha raggiunto la cifra di 576 mila. Di questi 475 mila abitano in Cisgiordania e appena 100 mila a Gaza. Il mese scorso Israele aveva offerto all'Anp 1,3 milioni di dosi di vaccino Pfizer che sarebbero scadute entro la fine di luglio. Israele contava di ottenere dall'Anp la stessa quantità in autunno, quando i palestinesi dovrebbero ricevere una importante fornitura. Ma quell' accordo è stato oggetto di forti critiche a Ramallah e non si è materializzato. (ANSAmed).