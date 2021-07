Clima: studio Ue, il Sud più esposto ai rischi cambiamenti Insieme a Spagna, Portogallo, Bulgaria, Romania e Polonia

(ANSAmed) - ROMA, 29 LUG - L'Italia meridionale, insieme a Spagna e Portogallo ad Ovest e Bulgaria, Romania e Polonia ad Est, è tra i territori in Europa più vulnerabili ai cambiamenti climatici. E' questa l'indicazione che emerge dalla ricerca 'Climate' svolta del programma di studi Ue Espon specializzato in analisi regionali.



In generale, osservano i ricercatori, nelle regioni metropolitane europee l'impatto ai cambiamenti climatici tenderà ad essere elevato a causa dell'alta concentrazione di popolazione, infrastrutture e beni culturali, oltre al fatto che spesso queste aree si trovano a ridosso di fiumi o lungo le coste. Eppure la loro capacità di adattamento generalmente superiore a quella di regioni non metropolitane, rende questi territori meno vulnerabili ai cambiamenti climatici. Con qualche eccezione: le città situate lungo le coste, sulle Alpi e nell'Europa sud-orientale. (ANSAmed).