Covid: Parigi pronta ad accogliere malati Antille francesi

(ANSAmed) - PARIGI, 29 LUG - Dinanzi all'impennata dei casi di coronavirus nelle Antille francesi, gli ospedali di Parigi sono "pronti" a ricevere "molto rapidamente" pazienti malati di Covid-19 provenienti da quelle zone: è quanto dichiarato dal direttore generale del consorzio Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), Martin Hirsch, intervistato questa mattina da radio RTL.



"Ci si sta preparando affinché si possano accogliere molto rapidamente" alcuni pazienti provenienti dalle Antille, ha affermato il responsabile parigino, aggiungendo che i trasferimenti potrebbero avvenire "nei prossimi giorni. Sono le autorità sanitarie a decidere", ma "noi siamo pronti, già da oggi", ha precisato. La Martinica sarà nuovamente in lockdown per almeno tre settimane a partire da domani. Nelle vicine isole delle Antille francesi - Guadalupa, Saint-Martin et Saint-Barthélémy - è stato decretato da ieri lo stato di emergenza sanitario. (ANSAmed).