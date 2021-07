Nave Ever Given a Rotterdam 4 mesi dopo blocco Canale Suez Stop navigazione causò perdite milionarie a commercio marittimo

(ANSAmed) - ROMA, 29 LUG - La nave portacontainer Ever Given ha raggiunto oggi il porto olandese di Rotterdam, oltre quattro mesi dopo aver bloccato il Canale di Suez per quasi una settimana e avere causato perdite multimilionarie nel commercio marittimo. Lo riferiscono i media locali precisando che la nave resterà nel porto olandese fino a inizio agosto per depositare il suo carico. Riprenderà poi la rotta per Felixstowe in Inghilterra.



La nave si era arenata lo scorso 23 marzo nel Canale di Suez, interrompendo il commercio marittimo mondiale. E' riuscita a prendere il largo solo tre settimane fa, dopo 100 giorni di fermo e la firma di un accordo riservato di risarcimento tra le autorità egiziane e l'armatore giapponese della nave. Ben 422 navi per un totale di 26 milioni di tonnellate di merci rimasero bloccate in quella occasione. (ANSAmed).