Spagna: 374 milioni di euro per finire la Sagrada Familia Ancora indeterminata la data di fine lavori

(ANSAmed) - MADRID, 02 AGO - È di poco superiore ai 374 milioni di euro l'ultima stima disponibile del costo complessivo per terminare la costruzione della Sagrada Familia di Barcellona, il capolavoro di Antonio Gaudí iniziato nel 1882 e mai finito. Lo riporta oggi il quotidiano El País, che spiega di aver avuto accesso a un documento approvato dal comune di Barcellona nel 2019, in cui si stabilisce il budget necessario per concludere i lavori.



Il piano era stato presentato per ottenere il permesso di costruzione della Sagrada Familia alla fondazione canonica privata responsabile dei cantieri, mai concesso ufficialmente nei 137 anni precedenti. Allora si pensava che sarebbe stato possibile terminarli nel 2026, una meta dichiarata invece irraggiungibile a settembre 2020, dopo l'inizio della pandemia di Covid.



Secondo un recente articolo de La Vanguardia, il grosso dei lavori non potrà ripartire prima del 2024, a causa della drastica riduzione di incassi provocata dal minor volume di visite turistiche da marzo 2020 in poi. La previsione attuale è che l'anno prossimo il numero dei turisti che visitano la Sagrada Familia raggiungerà il 50% di quello del 2019 (quando furono, in media, 12.000 al giorno).



Attualmente sta proseguendo solo la costruzione di una delle torri previste nel progetto di Gaudí e non ancora completate, la torre di Maria. L'obiettivo è terminarla entro la fine di quest'anno: la sua altezza complessiva sarà di 138 etri.



(ANSAmed).