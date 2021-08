Covid: Israele, verso quarantena per arrivi dall'estero Lista di 42 Paesi, Italia inclusa. Stasera riunione ministeriale

(ANSAmed) - TEL AVIV, 03 AGO - In vista di una riunione del 'Gabinetto-Covid', che avrà luogo stasera, il ministero della sanità ha chiesto l'imposizione di una quarantena di una settimana in casa per quanti arrivano da una lista aggiornata di 42 Paesi, nei quali è adesso inclusa anche l'Italia. Lo ha anticipato la radio pubblica Kan. Il provvedimento - ha precisato - riguarderebbe anche i vaccinati e quanti sono guariti dal coronavirus.



Alla luce della crescente diffusione della pandemia il ministero della sanità ha preparato un pacchetto di misure restrittive da approvare con urgenza per rallentare il ritmo dei contagi. Intanto fra i dirigenti israeliani resta diffusa la sensazione che sia di importanza critica una vaccinazione di massa fra un milione di israeliani che ancora - per ragioni varie - non si è immunizzato. (ANSAmed).