Grecia: incendio vicino ad Atene, chiusa un'autostrada In azione 104 vigili del fuoco con elicotteri e aerei

(ANSAmed) - ROMA, 03 AGO - Un nuovo incendio forestale è scoppiato oggi ai piedi del Parnete, a 30 km a nord di Atene, costringendo le autorità locali a chiudere per precauzione una parte dell'autostrada che collega la capitale greca al nord e al sud del Paese. Lo hanno annunciato i vigili del fuoco.



In totale, 104 vigili del fuoco, 35 camion, 5 elicotteri e 4 aerei sono stati mobilitati a Varympompi, dove i residenti sono stati invitati a restare in allerta mentre decine di bambini sono stati evacuati da una vicina colonia di vacanze.



Dalla scorsa settimana, la Grecia è colpita dalla più grave ondata di caldo da oltre 30 anni, con temperature che dovrebbero raggiungere i 43 gradi in alcune regioni. Lo scorso weekend 3.000 ettari sono andati in fumo nel Peloponneso, mentre un altro incendio sull'isola di Rodi continua a devastare una foresta da domenica: i pompieri faticano a circoscriverlo. (ANSAmed).