Israele: foreste in fiamme vicino a Gerusalemme Chiusa al traffico la arteria Gerusalemme-Tel Aviv

(ANSAmed) - TEL AVIV, 03 AGO - Mentre Israele è investito da ieri da una ondata di afa, estesi incendi si sono sviluppati oggi in alcune foreste ad ovest di Gerusalemme. Nella località di Shoresh agli abitanti di alcune strade è stata ordinata la evacuazione, mentre le fiamme si avvicinano alle prime case. La arteria n.1 fra Tel Aviv e Gerusalemme è stata chiusa al traffico. Per il momento non si ha notizia di vittime, I vigili del fuoco sono presenti in forze sul posto, e vengono assistiti da aerei antiincendio. (ANSAmed).