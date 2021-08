Spagna: Granada, in campo poliziotti italiani e francesi Si estende iniziativa per la sicurezza dei turisti in Europa



(ANSAmed) - MADRID, 03 AGO - Per la prima volta poliziotti italiani lavoreranno assieme a colleghi spagnoli e francesi per realizzare turni di pattuglia nelle principali strade di Granada, gioiello turistico del sud della Spagna. Lo si apprende dai media iberici.



Si tratta di un servizio offerto nell'ambito di un'iniziativa lanciata diversi anni fa da diversi Paesi europei, con l'obiettivo di far sentire più sicuri i propri cittadini quando viaggiano all'estero grazie alla presenza di agenti di polizia di altre nazioni insieme a quelli locali. Italia e Spagna collaborano da anni su questo fronte: Granada, assieme a Madrid, Benidorm o l'isola di Tenerife è una delle destinazioni turistiche dove sono soliti pattugliare agenti della Polizia di Stato italiana nei mesi estivi.



Dal prossimo 16 agosto, è previsto che vengano raggiunti per la prima volta nella città andalusa anche da un collega francese. Gli agenti saranno riconoscibili per il fatto che indosseranno le loro divise di servizio. (ANSAmed).





