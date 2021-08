Clima: Francia condannata a pagare 10 mln di euro per smog

PARIGI - Il Consiglio di Stato di Parigi ha condannato lo Stato francese a pagare una multa da 10 milioni di euro per non aver introdotto "misure sufficienti" per migliorare la qualità dell'aria. In una nota, i Saggi affermano che le misure prese dalle autorità francesi contro l'inquinamento atmosferico "non permettono di migliorare la situazione nei tempi più brevi possibili in quanto l'attuazione di alcune di esse rimane incerta e i loro effetti non sono stati valutati".



Più alta giurisdizione amministrativa della Francia, il Consiglio di Stato si è mostrato negli ultimi tempi sempre più attivo in materia ambientale.