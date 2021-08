Migranti: Italia tra Paesi Ue ad aver accolto più minori Eurostat, nel 2019. Anche di età inferiore ai cinque anni

(ANSAmed) - BRUXELLES, 04 AGO - Nella Ue, nel 2019, è stato rilasciato il primo permesso di soggiorno per motivi familiari a 276.200 bambini (non comunitari) di età inferiore a 15 anni. Di questi, il 60% aveva meno di cinque anni. Sono i dati di Eurostat.



Gli Stati membri che hanno rilasciato il maggior numero di permessi sono stati la Germania (61.500, pari al 22% del totale), seguita da Spagna (55.300; 20%), Italia (41.300; 15%) e Svezia (24 400; 9%).



In particolare, sono cinque gli Stati che hanno accolto il maggior numero di bambini di età inferiore ai 5 anni: Belgio (70,6 %), Olanda (70,3 %) , Italia (67,7 %), Spagna (67,4 %) e Svezia (61,7 %), con un valore massimo osservato nel Liechtenstein (75,6 %).



Per quanto riguarda la provenienza dei minori di 15 anni, il 35% dei bambini aveva la cittadinanza di un Paese asiatico, il 25% africano, il 23% europeo (extra Ue), 9 % Sud e Centro America e 3% Nord America. Il Marocco (12% del totale) si è affermato come principale Paese di cittadinanza nel 2019, seguito da Siria (7%) e India (6%). (ANSAmed).