Covid: in Tunisia migliora la situazione epidemiologica Secondo presidente Comitato vaccinazione picco contagi superato

(ANSAmed) - TUNISI, 05 AGO - Migliora leggermente la situazione epidemiologica legata al covid in Tunisia. Secondo i dati del ministero della Salute relativi al 3 agosto i nuovi casi sono 3.163 su 13.036 test realizzati, con un tasso di positività sceso al 24,26% dopo i picchi del 35% nelle scorse settimane. Il numero di decessi è 53 nelle ultime 24 ore considerate. La tendenza al miglioramento è confermata dal presidente del Comitato per la vaccinazione nazionale e direttore dell'Institut Pasteur, Hechmi Louzir, che ha dichiarato alla radio locale Express Fm che ormai "il picco epidemiologico è stato superato e che il Paese non andrà più incontro a ulteriori nuove ondate di contagi". Secondo Louzir "il 50% dei tunisini ha acquisito l'immunità naturale contro il covid e con la vaccinazione di massa si raggiungerà poi l'immunità collettiva".



La Tunisia ha registrato dall'inizio dell'epidemia 602.757 casi e 20.550 decessi. Dopo gli aiuti ricevuti da diversi Paesi del mondo, tra i quali primeggia l'Italia con un milione e mezzo di dosi donate a Tunisi, il ritmo della campagna di vaccinazione nazionale è aumentato in questi ultimi giorni. Domenica 8 agosto i centri vaccinali della Tunisia saranno aperti per un "open day". (ANSA) (ANSAmed).